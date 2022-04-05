Вячеслав Быков: «Попов из поколения советской школы. Это позволяет ему сохранить резерв жизнедеятельности»

Вячеслав Быков оценил игру Александра Попова в серии со СКА (1-1).

– Сейчас в финале Запада будет идти спортивное противостояние и, по-видимому, с переменным успехом. Интрига будет до самого конца серии. Идет плотная игра в каждом матче.

– Вас впечатляет игра 41-летнего нападающего ЦСКА Александра Попова? Он забивает в каждом матче серии.

– И да, и нет. Если смотреть наше поколение, то мы тоже заканчивали в 40-41 год. Александр из поколения советской школы, и это позволяет ему сохранить резерв жизнедеятельности и эмоций и передавать свой опыт молодым.

Попов – профессионал с большой буквы. Он всегда держит себя в хорошей форме. Образ жизни, который он ведет, позволяет ему быть долгожителем в хоккее. Это вызывает исключительно уважение и является хорошим примером для молодых ребят, которые играют рядом с ним.

Плюс его физические данные, техника катания помогают сохранять свежесть в игре. Не удивлюсь, если Александр и дальше будет нас удивлять своим долголетием и результативностью, устанавливая все новые рекорды в хоккее, – сказал бывший главный тренер сборной России.

41-летний форвард ЦСКА Попов забил два гола в двух матчах серии со СКА