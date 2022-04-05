Михайлов о ЦСКА: «Настораживает, что первое звено не отличается результативностью. Лидеры в таких играх должны показывать мастерство»

сообщил, что его настораживает игра первого звена .

Московский клуб проиграл СКА (1:2, 1-1 в серии) во втором матче серии финала Западной конференции

«Нет, [первый гол никак не повлиял на характер игры] нормально, забили гол, молодцы.

Немного настораживает, что первое звено не отличается результативностью, потому что лидеры в таких играх должны показывать свое мастерство.

Армейцы с Невы забили больше, чем ЦСКА, поэтому и выиграли.

Ошибки у ЦСКА были – не то расположение, не то исполнение того или иного элемента, но надо готовиться к следующей игре», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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