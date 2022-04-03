Михайлов про 41-летнего Попова: «Молодые ребята должны брать пример. Он настолько любит хоккей, что это передается в игре»

считает, что молодым хоккеистам нужно брать пример с .

41-летний нападающий ЦСКА забросил победную шайбу в первом матче серии финала Западной конференции против СКА (3:1).

«Я оцениваю его игру только с положительной стороны. Молодые ребята просто должны брать с него пример.

Прежде всего хочу отметить его желание играть и еще раз играть. Если бы его не было, Попов никогда не смог выступать на таком высоком уровне.

Он настолько любит хоккей, что эта любовь передается на поле в его игре», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее что есть в КХЛ, то у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд