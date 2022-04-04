Фетисов о вручении россиянам индивидуальных призов в НХЛ: «Вполне возможно, могут проигнорировать. Ничему удивляться не приходится»

высказался о возможном отказе НХЛ от вручения россиянам призов по итогам сезона.

«Вполне возможно, что они могут проигнорировать, ничему удивляться не приходится.

Будем надеяться, что НХЛ поведет себя не как все остальные спортивные организации.

Надеюсь, что проявят спортивный принцип – это главное определяющее», – заявил двукратный олимпийский чемпионат.

Вратарь Игорь Шестеркин является одним из главным претендентов на индивидуальный приз «Везина Трофи». В марте официальный сайт поставил российского голкипера на первое место в предварительном голосовании.