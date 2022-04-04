Боб Хартли: «Сначала думал, что Рябыкин какой-то большой начальник, он готов тренировать в КХЛ. У Курьянова логотип «Авангарда» вытатуирован на сердце»

высказался о потенциале тренеров Дмитрия Рябыкина и Антона Курьянова.

– Вы работали последнее время с относительно молодыми российскими, омскими тренерами и . Как вы оцените их потенциал?

– Мне всегда везло. «Авангард» не исключение.

Дмитрий Рябыкин был первым, с кем я разговаривал в Дании. Сначала я думал, что он какой-то большой начальник, но потом я узнал, что он работает в системе «Авангарда». Дмитрий готов стать тренером в . В этом я абсолютно уверен.

Что касается Антона Курьянова, это человек, у которого логотип вытатуирован на сердце. Думаю, у него в тренерской карьере тоже все впереди.

Сергей Звягин – наверняка лучший тренер вратарей, с кем мне приходилось работать. Я всегда говорил, что хоккей не должен иметь границ, и мой штаб – еще одно тому подтверждение. Они очень облегчали мою работу, за это я им очень благодарен.

Также хочу отметить, что у нас много потрясающих тренеров в МХЛ, ВХЛ, академии, поэтому думаю, что у них потрясающее будущее, – заявил канадский специалист, тренировавший «Авангард» на протяжении четырех сезонов.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо