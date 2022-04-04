Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей и землю, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»

Коллективы спорткомплекса «Платинум-арена» подключились к акции #Своихнебросаем.

На фасаде хабаровской арены появился баннер с надписью «#Мывместе», а также знак «Z» в цветах георгиевской ленты.

«Вы знаете, что с начала марта в «Платинум-арене» работает логистический центр по приему гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

Мы понимаем, что охранять и сохранять своих людей, свою землю, свою культуру и язык и в конечном итоге стать сильным, независимым и самодостаточным государством, вызывающим к себе уважение во всем мире, и имя которому – Россия, – это основная и главная цель политики нашего президента и правительства», – сказал директор учреждения Станислав Кисляченко.

Фото: спорткомплекс .