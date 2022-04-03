Воробьев о 3:2 с «Трактором»: «Нужно было не делать ошибок, чтобы потом яростно не отыгрываться. Будем улучшать детали»

после победы над сообщил, что «Металлург» будет улучшать детали.

Клуб из Магнитогорска одержал победу со счетом (3:2) в первом матче финала Востока.

«Познакомились с соперником, первая игра. Было ясно, что «Трактор» очень грамотно обороняется. Нужно было не делать ошибок, не дарить голы, чтобы потом яростно не отыгрываться. Игру перевернули, молодцы.

Голы Хультстрема и Неколенко? Плей-офф не то время, чтобы кто-то один забивал. Линус – атакующий защитник, у Архипа другая задача. Если он нам помогает, то это здорово. Отсутствие трех защитников? Все, кто сегодня есть в нашем расположении, отыграли нормально. Здесь важна командная целостность.

Готовились так же, как и к предыдущим первым играм. Разобрали соперника и выиграли. Все ребята нормально сыграли. Игра Григорьева? Миша опытный игрок, у него есть пробег за спиной. Не молодого пацана запустили, у него стойкая психология.

Игроки «Трактора» все вылавливали на себя. С «Авангардом» у наших защитников был другой план. Если защитник несильно бросает с кистей, то может быть контратака. Говорили им, что нужно сильно бросать щелчком.

Команда могла быть эмоционально выхолощена после серии с . Дали один выходной, на следующий день собрали и повели команду на лед, разобрали соперника. Были только в зале, очень щепетильно отнеслись к этому моменту. Будем улучшать детали», – сказал главный тренер .