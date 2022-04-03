Гатиятулин о 2:3 от «Металлурга»: «Была упорная борьба, где-то не хватило в завершении. Разберем ошибки»

подвел итоги матча плей-офф с «Металлургом» (2:3, 0-1 в серии).

«Как и предполагали, была упорная борьба. Где-то не хватило в завершении. Ребята молодцы, выполняли игровое задание. Разберем ошибки, будем готовиться дальше.

Отсутствие Седлака и Пулккинена? Пришлось менять сочетания, это наложило отпечаток. Ничего не остается больше в этой ситуации. Как будут готовы, сразу вернутся.

Возможно, что-то поменяем к следующей игре, но нужно все проанализировать», – сказал главный тренер «Трактора».

«Металлург» обыграл «Трактор» и повел 1-0 в серии в финала Востока