Вайсфельд о «Тракторе»: «Трудности ни о чем не говорят. У команды такой хоккей – незрелищный, терпеливый»

считает, что делает ставку на незрелищный хоккей.

«Может ли «Трактор» пройти в финал за счет своего стиля? Конечно. Каждая команда верит в свой стиль и надеется, что он сработает. Челябинцы играют очень строго. Если им удастся сыграть без ошибок, то почему нет?

Это обученная, мастеровитая и дисциплинированная команда. Трудности в серии «Салаватом»? У челябинцев и с «Нефтехимиком» были трудности, везде выигрывали с преимуществом в одну шайбу. «Трактор» так играет. У него такой хоккей – незрелищный, терпеливый, из-за чего и создается такое впечатление.

Так что эти трудности ни о чем не говорят. «Трактор» затратил значительно меньше сил и провел меньше матчей, чем . К тому же у него травмирован только Седлак. У челябинцев есть свои аргументы, и при том очень серьезные», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.