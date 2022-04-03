«Шутят, что разыгрывается кубок Челябинской области. Большой день для южноуральского спорта». Губернатор о серии «Металлург» – «Трактор»

Губернатор высказался о челябинском дерби в финале Востока.

Впервые в истории в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сыграют два клуба, представляющие Челябинскую область – и «Трактор».

«Сегодня большой день для всего южноуральского спорта. Стартует финал Восточной конференции Кубка Гагарина по хоккею, где встретятся две команды из Челябинской области – «Трактор» и «Металлург». Болельщики шутят, что в финале конференции разыгрывается кубок Челябинской области.

«Металлург» – традиционно сильная команда КХЛ. «Трактор» последние два сезона поступательно развивается и это развитие радует.

Ближайшие дни, уверен, вся область будет «болеть» хоккеем. Нам всем нужны яркие эмоций. Не сомневаюсь, что игроки нас не разочаруют.

Есть и другой важный момент. Уверен, такие успехи нашего хоккея определят будущее многих юных хоккеистов или тех, кто запишется в хоккейные школы после этих матчей.

Именно ради этого мы развиваем спортивную инфраструктуру по всей области», – написал Алексей Текслер, занимающий посты губернатора Челябинской области и президента , в своем телеграм-канале.