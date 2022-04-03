Вратарь ЦСКА Федотов планирует уехать в «Филадельфию». Армейцы хотят подписать Просветова (Павел Лысенков)

Вратарь ЦСКА Иван Федотов планирует уехать в «Филадельфию».
Как сообщает журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков, клуб хочет подписать вратаря системы «Аризоны» Ивана Просветова в качестве замены.
ЦСКА выменял права на Просветова у «Сочи» еще в июне 2020 года. В этом сезоне 23-летний голкипер провел за «Койотис» только 2 матча в НХЛ, а остальное время играл за фарм-клуб.
25-летний Федотов был задрафтован «Филадельфией» под общим 188-м номером на драфте НХЛ-2015. Срок действия его контракта с ЦСКА истекает 30 апреля.
В этом сезоне он стал основным вратарем сборной России и выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. С его статистикой можно ознакомиться здесь.