Вратарь ЦСКА Федотов планирует уехать в «Филадельфию». Армейцы хотят подписать Просветова (Павел Лысенков)

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Вратарь ЦСКА Иван Федотов планирует уехать в «Филадельфию». 

Как сообщает журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков, клуб хочет подписать вратаря системы «Аризоны» Ивана Просветова в качестве замены. 

ЦСКА выменял права на Просветова у «Сочи» еще в июне 2020 года. В этом сезоне 23-летний голкипер провел за «Койотис» только 2 матча в НХЛ, а остальное время играл за фарм-клуб. 

25-летний Федотов был задрафтован «Филадельфией» под общим 188-м номером на драфте НХЛ-2015. Срок действия его контракта с ЦСКА истекает 30 апреля. 

В этом сезоне он стал основным вратарем сборной России и выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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