Массовая драка с участием вратарей произошла после матча «Шахтер» – «Металлург» в чемпионате Беларуси

Массовой дракой с участием вратарей завершился матч чемпионата Беларуси.

Солигорский «Шахтер» уступил жлобинскому (1:3) в четвертом матче полуфинальной серии. Счет стал 2-2.

В концовке матча произошли две массовые драки.

Сначала форвард «Шахтера» толкнул в спину защитника «Металлурга» Артема Волченкова, который праздновал заброшенную шайбу.

На площадке завязалась потасовка, по итогам которой сразу 10 хоккеистов были наказаны малыми штрафами за грубость.

Во втором эпизоде на последней смене матча нападающий «Шахтера» Денис Белоусов подрался с защитником гостей Павлом Купчихиным, а голкипер солигорцев Игорь Брикун сцепился с визави и попытался вызвать его на драку, но тот уклонился.

Брикун и Белоусов получили дисциплинарные наказания, остальные участники получили малые и двойные малые штрафы за грубость.