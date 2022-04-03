Массовая драка с участием вратарей произошла после матча «Шахтер» – «Металлург» в чемпионате Беларуси

Теги драки чемпионат Беларуси Игорь Брикун Металлург Жлобин Шахтер Солигорск Александр Самойлов Артем Волченков Роман Горбунов Денис Белоусов Павел Купчихин Хоккей

Массовой дракой с участием вратарей завершился матч чемпионата Беларуси.

Солигорский «Шахтер» уступил жлобинскому «Металлургу» (1:3) в четвертом матче полуфинальной серии. Счет стал 2-2. 

В концовке матча произошли две массовые драки.

Сначала форвард «Шахтера» Роман Горбунов толкнул в спину защитника «Металлурга» Артема Волченкова, который праздновал заброшенную шайбу.

На площадке завязалась потасовка, по итогам которой сразу 10 хоккеистов были наказаны малыми штрафами за грубость.

Во втором эпизоде на последней смене матча нападающий «Шахтера» Денис Белоусов подрался с защитником гостей Павлом Купчихиным, а голкипер солигорцев Игорь Брикун сцепился с визави Александром Самойловым и попытался вызвать его на драку, но тот уклонился.

Брикун и Белоусов получили дисциплинарные наказания, остальные участники получили малые и двойные малые штрафы за грубость.

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