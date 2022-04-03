Форвард СКА Воробьев: «Разбираем ЦСКА, какие-то нюансы, но не подстраиваемся под них. Навязываем свою игру»

заявил, что СКА не подстраивается под ЦСКА в финале Запада.

В первом матче серии московский клуб одержал победу со счетом 3:1.

– Была упорная игра двух соперников. Все бились, старались, просто мы совершили на одну ошибку больше, поэтому такой исход матча.

– Главный тренер говорил, что нужно играть нестандартно, хитро. Как можно это реализовать?

– Где-то похладнокровнее принимать решения и не бояться брать на себя игру, как это было в предыдущих сериях.

– У ЦСКА в плей-офф 9 побед в 9 матчах. Не чувствуете, что они делают что-то невероятное?

– Стараемся не обращать внимания на другие команды, стараемся играть в свою игру, придерживаться плана. Конечно, разбираем соперника, какие-то нюансы, но мы не ровняемся и не подстраиваемся под них, навязываем свою игру, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее из КХЛ, у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд