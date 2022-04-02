Федоров о 9 победах подряд в плей-офф: «Мне приятно это осознавать как тренеру. Весь фокус – на следующем матче и улучшении наших компонентов»

высказался о победе над СКА (3:1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Давно не играли, отличная атмосфера, было приятно находиться во дворце. Много что не получалось.

Мы выдержали натиск во втором периоде, мы там не лучшим образом распоряжались шайбой. Но в следующем матче мы будем лучше.

– Не считаете, что команда заржавела?

– Да, конечно. Лучшая тренировка – это игра. Но мы старались выполнить свои задачи. Конечно, мы готовились, и у ребят перед матчем было волнение.

Но шаг за шагом мы смогли собраться и все-таки довести матч до победы. Выделю третий период – мы подсказали ребятам, что надо сыграть просто, то есть надежно.

– Готов ли ваш капитан получать больше времени на льду?

– Да, Сергей готов играть большее количество времени. Но он пропустил месяц.

Упорно тренировался, набирал форму. Осталось набрать игровую практику. Мы на него рассчитываем и дадим ему определенные шансы.

– Вы выиграли все девять матчей в Кубке Гагарина. Девять игр – девять побед. Эта серия на вас не давит?

– Это вообще тяжелая цифра, если мы говорим о плей-офф. Но на рекордах и статистике мы не концентрируемся. Хотя как тренеру мне приятно это осознавать. Это хорошо, но это новая серия, первая в ней победа.

Так что весь фокус – на следующем матче и улучшении наших компонентов. И спасибо за комплимент, он всей нашей команде, – сказал главный тренер .