Владимир Плющев: «Хартли далеко не сопливый мальчик. Решил уехать, значит, так тому и быть»

Владимир Плющев отреагировал на информацию об уходе из .

«Хартли далеко не мальчик, далеко не сопливый мальчик. Он принял решение на основании каких-то своих взглядов, может, это семейное решение. Что мы обсуждаем? Контракт у него закончился, решил уехать, значит, так тому и быть. Он не нарушил никаких обязательств ни перед клубом, ни перед кем-то еще.

Думаю, выбор нового тренера зависит от внутренней политики клуба. В соответствии с этим и примут решение. Но, наверное, для «Авангарда» нужен специалист, который имеет имя, опыт, знания, потому что омичи ставят перед собой всегда большие задачи и в общем-то скорострелки и бывшие вчерашние игроки, у которых нет опыта, наверное, решить задачу не смогут.

Ну а уж кто будет тренером: иностранец или россиянин… Не думаю, что сейчас мы должны рассчитывать на иностранных специалистов с учетом ситуации, которая происходит», – сказал заслуженный тренер России.

Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом» («Матч ТВ»)

Хартли улетел в Канаду. Он проведет пресс-конференцию по итогам сезона дистанционно