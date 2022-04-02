Владимир Плющев: «Хартли далеко не сопливый мальчик. Решил уехать, значит, так тому и быть»

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Владимир Плющев отреагировал на информацию об уходе Боба Хартли из «Авангарда».

«Хартли далеко не мальчик, далеко не сопливый мальчик. Он принял решение на основании каких-то своих взглядов, может, это семейное решение. Что мы обсуждаем? Контракт у него закончился, решил уехать, значит, так тому и быть. Он не нарушил никаких обязательств ни перед клубом, ни перед кем-то еще.

Думаю, выбор нового тренера зависит от внутренней политики клуба. В соответствии с этим и примут решение. Но, наверное, для «Авангарда» нужен специалист, который имеет имя, опыт, знания, потому что омичи ставят перед собой всегда большие задачи и в общем-то скорострелки и бывшие вчерашние игроки, у которых нет опыта, наверное, решить задачу не смогут.

Ну а уж кто будет тренером: иностранец или россиянин… Не думаю, что сейчас мы должны рассчитывать на иностранных специалистов с учетом ситуации, которая происходит», – сказал заслуженный тренер России.

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