Сушинский о возможном уходе Хартли: «Это серьезная потеря для «Авангарда»

считает, что уход станет серьезной потерей для «Авангарда».

«У него закончился контракт, и это серьезная потеря для команды. Кого могут поставить вместо него, даже гадать не буду.

Могут ли легионеры поехать за ним? Если только в Майами. Какой смысл им уходить из команды только потому, что тренер уходит?» – сказал экс-президент «Авангарда».

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4).

Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.

Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом» («Матч ТВ»)