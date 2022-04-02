Генменеджер «Авангарда» о легионерах: «В некоторых случаях хотелось бы вмешательства КХЛ и Минспорта»

высказался о ситуации с легионерами в .

«Лига не будет закрывать ворота для иностранцев. Они смогут приехать и подписывать контракты, и мы будем смотреть, какие иностранцы нам нужны.

Надеюсь, что лига начнет нам помогать в каких-то вопросах. Мы понимаем, насколько тяжелое время, как ей и [Алексею] Морозову тяжело, но в некоторых случаях хотелось бы активного вмешательства руководителей лиги и Минспорта», – сказал генеральный менеджер .

Напомним, во время плей-офф-2022 финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски покинули «Авангард».