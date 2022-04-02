Генменеджер «Авангарда» о легионерах: «В некоторых случаях хотелось бы вмешательства КХЛ и Минспорта»

Теги Авангард Алексей Морозов Алексей Волков КХЛ Министерство спорта России ТАСС Хоккей

Алексей Волков высказался о ситуации с легионерами в КХЛ.

«Лига не будет закрывать ворота для иностранцев. Они смогут приехать и подписывать контракты, и мы будем смотреть, какие иностранцы нам нужны.

Надеюсь, что лига начнет нам помогать в каких-то вопросах. Мы понимаем, насколько тяжелое время, как ей и [Алексею] Морозову тяжело, но в некоторых случаях хотелось бы активного вмешательства руководителей лиги и Минспорта», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

Напомним, во время плей-офф-2022 финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски покинули «Авангард». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные