Форвард «Сочи» Николаев: «Надеюсь, следующий сезон будет знаковым. Приход Назарова встряхнул команду, его система способна приносить результат»

Теги Андрей Назаров КХЛ Сочи Артем Николаев Хоккей

Артем Николаев верит, что следующий сезон КХЛ станет знаковым для «Сочи».

– Вы впервые в карьере провели в сезоне КХЛ больше 40 матчей. Что будете вспоминать об этом сезоне?

– Об этом и буду вспоминать – о том, что провел первый полноценный сезон в КХЛ. Что-то получилось, что-то – нет.

Но приятно, что удалось наконец-то по-настоящему почувствовать хоккей в КХЛ. Жаль, что не смогли в плей-офф пробиться. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас получится это сделать. 

– Какие у вас впечатления от работы с Андреем Назаровым?

– Справедливый мужик. Временами жесткий, но я понимаю, что так и должно быть. 

– Когда он шумит на скамейке, это страшно?

– Да нет. Если он повышает голос, значит происходит на площадке то, что его не устраивает. Если он и кричит, то только по делу. Это правильно.

– Вы недавно продлили контракт с клубом еще на один сезон. Какие у вас были приоритеты?

– Хотел остаться в «Сочи» и благодарен руководству и тренерам за эту возможность.

Верю, что нам всем по силам играть еще лучше и пробиваться в плей-офф. Надеюсь, что следующий сезон будет для нас знаковым. Главное – хорошо подготовиться и с новыми силами начать борьбу.

Приход Андрея Викторовича встряхнул команду, главный тренер кардинально поменял систему игры, и я уверен, что она способна приносить результат.

Все шансы есть, надо никого и ничего не бояться. Мы ничем не хуже других, – сказал нападающий «Сочи».

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