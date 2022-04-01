Форвард «Сочи» Николаев: «Надеюсь, следующий сезон будет знаковым. Приход Назарова встряхнул команду, его система способна приносить результат»

верит, что следующий сезон станет знаковым для «Сочи».

– Вы впервые в карьере провели в сезоне КХЛ больше 40 матчей. Что будете вспоминать об этом сезоне?

– Об этом и буду вспоминать – о том, что провел первый полноценный сезон в КХЛ. Что-то получилось, что-то – нет.

Но приятно, что удалось наконец-то по-настоящему почувствовать хоккей в КХЛ. Жаль, что не смогли в плей-офф пробиться. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас получится это сделать.

– Какие у вас впечатления от работы с ?

– Справедливый мужик. Временами жесткий, но я понимаю, что так и должно быть.

– Когда он шумит на скамейке, это страшно?

– Да нет. Если он повышает голос, значит происходит на площадке то, что его не устраивает. Если он и кричит, то только по делу. Это правильно.

– Вы недавно продлили контракт с клубом еще на один сезон. Какие у вас были приоритеты?

– Хотел остаться в «Сочи» и благодарен руководству и тренерам за эту возможность.

Верю, что нам всем по силам играть еще лучше и пробиваться в плей-офф. Надеюсь, что следующий сезон будет для нас знаковым. Главное – хорошо подготовиться и с новыми силами начать борьбу.

Приход Андрея Викторовича встряхнул команду, главный тренер кардинально поменял систему игры, и я уверен, что она способна приносить результат.

Все шансы есть, надо никого и ничего не бояться. Мы ничем не хуже других, – сказал нападающий .