Нюландер о 50-й шайбе Мэттьюса: «Это напомнило мне о 50-м голе Овечкина. Я был там, он исполнил празднование с «горячей клюшкой»

оценил 50-ю шайбу в нынешнем сезоне.

В матче с «Виннипегом» (7:3) нападающий «Торонто» забил гол, впервые в карьере достигнув отметки в 50 шайб за сезон.

«Момент, когда Мэттьюс забил? Это было довольно нереально.

На самом деле это напомнило мне о том времени, когда я был моложе, и мой отец играл в , и Овечкин забил 50-й гол, когда я был там. Это был вечер, когда он исполнил свое празднование с «горячей клюшкой».

Это навеяло воспоминания», – сказал нападающий .