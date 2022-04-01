Нюландер о 50-й шайбе Мэттьюса: «Это напомнило мне о 50-м голе Овечкина. Я был там, он исполнил празднование с «горячей клюшкой»

Вильям Нюландер оценил 50-ю шайбу Остона Мэттьюса в нынешнем сезоне.
В матче с «Виннипегом» (7:3) нападающий «Торонто» забил гол, впервые в карьере достигнув отметки в 50 шайб за сезон.
«Момент, когда Мэттьюс забил? Это было довольно нереально.
На самом деле это напомнило мне о том времени, когда я был моложе, и мой отец играл в «Вашингтоне», и Овечкин забил 50-й гол, когда я был там. Это был вечер, когда он исполнил свое празднование с «горячей клюшкой».
Это навеяло воспоминания», – сказал нападающий «Торонто».