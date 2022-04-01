Нюландер о 50-й шайбе Мэттьюса: «Это напомнило мне о 50-м голе Овечкина. Я был там, он исполнил празднование с «горячей клюшкой»

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Вильям Нюландер оценил 50-ю шайбу Остона Мэттьюса в нынешнем сезоне.

В матче с «Виннипегом» (7:3) нападающий «Торонто» забил гол, впервые в карьере достигнув отметки в 50 шайб за сезон.

«Момент, когда Мэттьюс забил? Это было довольно нереально.

На самом деле это напомнило мне о том времени, когда я был моложе, и мой отец играл в «Вашингтоне», и Овечкин забил 50-й гол, когда я был там. Это был вечер, когда он исполнил свое празднование с «горячей клюшкой».

Это навеяло воспоминания», – сказал нападающий «Торонто».

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