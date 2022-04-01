Третьяк о Высоцком: «Кто-то был не в восторге от его хрипловатого голоса, а мне нравилось все. Гамлет в его исполнении – нечто фантастическое»

поделился воспоминаниями о встрече с Владимиром Высоцким.

– Жизнь дарила вам встречи с великими артистами. Что помнится?

– Я же комсоргом был, почетные гости в и сборной – всегда на мне. Я их и приглашал. От Жарова и Кобзона до Высоцкого и Миронова. У нас в Архангельском побывали все, кроме Пугачевой! Приезжают, я встречаю, веду обедать. Хлопочу вокруг них. Потом концерт.

– Ну и как Высоцкий? Произвел впечатление?

– Кто-то был не в восторге от его хрипловатого голоса. А мне нравилось все – и песни, и роли. На «Таганку» заглядывал часто, видел много ярких спектаклей. Но Гамлет в исполнении Высоцкого – нечто фантастическое. Именно в тот момент осознал – это действительно большой артист.

«Десять дней, которые потрясли мир» – тоже шедевр. Помню, захожу в театр, до спектакля еще долго – а Высоцкий сидит на сцене, что-то подбирает на гитаре. Никого не замечает. Народу мало, но кто есть, стоят совершенно обалдевшие. Хочу рукой махнуть, а потом чувствую: он в таком же состоянии, как я перед матчем!

– ???

– Иду на лед – со мной здороваться бесполезно. Не вижу никого, не слышу!

– Прямо не видели?

– Видеть-то вижу – но как будто сквозь человека смотрю. Все, я уже там, в игре! Вот и Высоцкий – сидит на сцене, публика его абсолютно не волнует.

А после спектакля встретились, кофе выпили, – сказал президент .