Третьяк о тренировках с Гретцки: «Учил его вприсядку танцевать, это мое коронное. Я и 5 минут мог выдержать, а он – секунды какие-то!»

рассказал о том, что учил танцевать вприсядку.

– Был в отряде космонавтов Валерий Быковский, человек скромного телосложения, но с фантастической особенностью организма: на него вообще не действовала невесомость. Самые удивительные организмы, которые вы встречали в хоккее?

– Гретцки! Он приезжал в Москву в 1983-м. Делали фильм «Чемпионы». Найдите, на YouTube есть. Очень любопытное кино. Мы вместе тренировались, по ресторанам ходили... Учил его вприсядку танцевать. Это ж мое коронное – гопак, всякие разножки. Начали с Гретцки соревноваться – я и минуту мог выдержать в таком темпе, и три, и пять. А он – секунды какие-то!

– Слабенький?

– Он вот такой (показывает мизинец). Говорю: «Как же ты играешь?» А Уэйн отвечает: «Специалисты, врачи меня смотрели. Уникальный организм - чем больше нахожусь на льду, тем меньше устаю». Становится все свежее! Представляете?

– На гопак это не распространялось?

– Там специфика другая - колено иначе работает... А на льду сколько Гретцки находился, сколько забивал? Не уставал! – сказал президент ФХР, бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА.