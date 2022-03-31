Радулов о 28-матчевой безголевой серии: «Знал с самого начала, что забью. Важно не сдаваться и работать в интересах команды»

Теги Даллас Александр Радулов НХЛ Хоккей

Александр Радулов высказался по поводу безголевой серии из 28 матчей в НХЛ.

– У вас был длительный безголевой период после перенесенной травмы. Но в 2022 году вы его прервали, забросив шайбу в игре с «Бостоном». Это на самом деле проявление настоящего спортивного духа.

– Спорт, особенно командный, закаляет характер.

И для хоккеиста спортивный дух очень важен. Что до физического состояния, то я пришел в форму уже давно, еще в тренировочном лагере чувствовал себя на 100%. И выкладывался все это время в интересах команды.

Знал с самого начала, что забью. В любом случае важно не сдаваться и работать в интересах команды в первую очередь, – сказал нападающий «Далласа».

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