Мичков о Гусеве: «Подсмотрел некоторые нюансы у него и взял себе на вооружение»

Теги СКА Евгений Кетов Антон Бурдасов КХЛ СКА-1946 Никита Гусев Линден Вей Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков поделился впечатлениями от игры в КХЛ в составе СКА.

– Чем вас удивила осенью КХЛ?

– В первую очередь впечатлили партнеры на тренировках в составе главной команды СКА – Антон Бурдасов, Линден Вей. С ними были и мои первые матчи в КХЛ. Очень крутой опыт для меня.

Спасибо руководству за такую возможность, за то, что дали поиграть, почувствовать эту атмосферу. Очень рад тому, что сыграл вместе с такими людьми. Это незабываемый опыт. И очень важный для меня.

– Удалось с кем-то подружиться в основной команде СКА?

– В принципе со всеми хорошо общался. Все ребята очень хорошие, здорово приняли меня в команде. А так, чтобы кого-то выделять... Не знаю, может быть, Евгений Кетов... Потому что оба мы из Перми (улыбается).

– На тренировках в игровом плане кто-то особенно запомнился из игроков СКА?

– Думаю, у каждого есть свои хорошие качества. Но особенно приятно было наблюдать за Никитой Гусевым. За тем, как он буллиты исполняет. Подсмотрел некоторые нюансы у него и взял себе на вооружение, – сказал нападающий.

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