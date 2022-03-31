Мичков о Гусеве: «Подсмотрел некоторые нюансы у него и взял себе на вооружение»

поделился впечатлениями от игры в в составе .

– Чем вас удивила осенью КХЛ?

– В первую очередь впечатлили партнеры на тренировках в составе главной команды СКА – , Линден Вей. С ними были и мои первые матчи в КХЛ. Очень крутой опыт для меня.

Спасибо руководству за такую возможность, за то, что дали поиграть, почувствовать эту атмосферу. Очень рад тому, что сыграл вместе с такими людьми. Это незабываемый опыт. И очень важный для меня.

– Удалось с кем-то подружиться в основной команде СКА?

– В принципе со всеми хорошо общался. Все ребята очень хорошие, здорово приняли меня в команде. А так, чтобы кого-то выделять... Не знаю, может быть, Евгений Кетов... Потому что оба мы из Перми (улыбается).

– На тренировках в игровом плане кто-то особенно запомнился из игроков СКА?

– Думаю, у каждого есть свои хорошие качества. Но особенно приятно было наблюдать за . За тем, как он буллиты исполняет. Подсмотрел некоторые нюансы у него и взял себе на вооружение, – сказал нападающий.