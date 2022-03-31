Мичков об МЧМ: «О международных турнирах не думаю, сосредоточен на МХЛ. Основная задача – Кубок Харламова»

прокомментировал отстранение России от МЧМ-2022.

– Если так решили, значит, так решили. Мы не можем как-то повлиять на эту ситуацию. Поэтому нам приходится играть в хоккей дальше, просто выходить на лед. Так что где скажут, там и будем играть.

– Быстро морально отошли от этой ситуации?

– Конечно, ситуация неприятная. Все-таки готовились к этому турниру. Очень важному турниру. Для кого-то это был последний шанс сыграть на молодежном чемпионате мира. Но, к сожалению, так решили. Не повезло нам.

– У вас еще есть шанс сыграть на МЧМ-2023. Держите в голове то, что сейчас это зависит от быстроты снятия бана с российского хоккея?

– Нет. О международных турнирах не думаю. Сейчас сосредоточен на Молодежной хоккейной лиге. И у нас основная задача – это . Мы будем играть и работать только для того, чтобы завоевать его, – сказал нападающий клуба Париматч Молодежной хоккейной лиги .