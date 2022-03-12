16-летний форвард МХК «Динамо» Чернышов – самый молодой автор покера в МХЛ

16-летний форвард МХК «Динамо» Игорь Чернышов – самый молодой автор покера в МХЛ.

Нападающий отличился в дебютном матче Кубка Харламова против МХК «Динамо» Санкт-Петербург (6:1).

Он стал самым молодым игроком, который забросил четыре шайбы в одном матче Париматч Молодежной хоккейной лиги (16 лет 3 месяца 9 дней).

Ранее достижение принадлежало экс-нападающему «Мамонтов Югры» , который оформил покер в возрасте 16 лет 6 месяцев и 12 дней. Также в 16 лет это достижение покорилось Тимуру Закирову («Спутник») и Матвею Мичкову («СКА-1946»).

При этом Мичков − единственный 16-летний автор пента-трика в МХЛ.

В розыгрыше Кубка Харламова до Чернышова самый молодой покер был в активе («Белые Медведи»). Он оформил его в 2010 году.

16-летний нападающий забил четыре гола в дебютном матче плей-офф МХЛ. Он самый молодой автор покера в Лиге