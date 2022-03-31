Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 5 сезонами со 100+ очками в возрасте до 26 лет

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Брайан Троттье Бобби Орр Дэйл Хаверчак Коннор Макдэвид Хоккей

Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 5 сезонами со 100+ очками в возрасте до 26 лет.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:3, третий период). 

На его счету 100 (37+63) очков в 67 матчах сезона. 

25-летний канадец набрал 100 или более очков в 5 из 7 своих сезонов в НХЛ. 

Рекордсменом НХЛ по числу сезонов со 100+ очками в возрасте до 26 лет является Уэйн Гретцки (8). 

Второе место делят Марио Лемье и Дэйл Хаверчак (по 6), за ними идут Бобби Орр, Брайан Троттье и Макдэвид (по 5). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные