Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 5 сезонами со 100+ очками в возрасте до 26 лет.

Капитан достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:3, третий период).

На его счету 100 (37+63) очков в 67 матчах сезона.

25-летний канадец набрал 100 или более очков в 5 из 7 своих сезонов в НХЛ.

Рекордсменом НХЛ по числу сезонов со 100+ очками в возрасте до 26 лет является (8).

Второе место делят и Дэйл Хаверчак (по 6), за ними идут , Брайан Троттье и Макдэвид (по 5).