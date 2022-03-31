НХЛ пока не планирует вводить ограничения на выбор российских игроков на драфте

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НХЛ пока не планирует запрещать выбор россиян на драфте.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

«Послушайте, это развивающаяся ситуация. В июле мир может выглядеть не так, как сегодня, так что давайте посмотрим, что будет тогда.

Но в настоящее время мы не собираемся вводить какие-либо ограничения на выбор российских игроков на драфте», – сказал Дэйли.

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