НХЛ пока не планирует вводить ограничения на выбор российских игроков на драфте

НХЛ пока не планирует запрещать выбор россиян на драфте.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

«Послушайте, это развивающаяся ситуация. В июле мир может выглядеть не так, как сегодня, так что давайте посмотрим, что будет тогда.

Но в настоящее время мы не собираемся вводить какие-либо ограничения на выбор российских игроков на драфте», – сказал Дэйли.

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