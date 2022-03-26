Зибанежад – 7-й игрок с драфта-2011, набравший 500 очков в НХЛ

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Мика Зибанежад – 7-й игрок с драфта-2011, набравший 500 очков в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:1). 

На счету 28-летнего игрока стало 68 (26+42) очков в 65 матчах сезона и 502 (226+276) балла в 669 играх за карьеру. 

До него отметки 500 очков достигли 6 игроков с драфта-2011, на котором Зибанежад был выбран «Оттавой» под общим 6-м номером. 

Это Джонатан Юбердо (3-й номер, «Флорида», 586), Никита Кучеров (58-й, «Тампа», 581), Джонни Годро (104-й, «Калгари», 579), Габриэль Ландескуг (2-й, «Колорадо», 571), Марк Шайфли (7-й, «Виннипег», 567), Райан Нюджент-Хопкинс (1-й, «Эдмонтон», 515). 

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