Зибанежад – 7-й игрок с драфта-2011, набравший 500 очков в НХЛ

– 7-й игрок с драфта-2011, набравший 500 очков в НХЛ.

Форвард сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:1).

На счету 28-летнего игрока стало 68 (26+42) очков в 65 матчах сезона и 502 (226+276) балла в 669 играх за карьеру.

До него отметки 500 очков достигли 6 игроков с драфта-2011, на котором Зибанежад был выбран «Оттавой» под общим 6-м номером.

Это Джонатан Юбердо (3-й номер, «Флорида», 586), (58-й, «Тампа», 581), (104-й, «Калгари», 579), (2-й, «Колорадо», 571), Марк Шайфли (7-й, «Виннипег», 567), Райан Нюджент-Хопкинс (1-й, «Эдмонтон», 515).