Меньшиков о драке с Рыспаевым: «После нее появилось больше игрового времени в «Сибири», добавилось уважения. Переломная драка»

поделился воспоминаниями о драке с .

– В хоккее были тренеры, которые запрещали драться?

– Нет. Все зависит от ситуации, когда надо показать характер. Никто не запрещал, если это не навредит результату.

– Пересматривали свои драки?

– Конечно, в том числе с тренером по боксу, делали выводы. Анализ помогает становиться лучше. Как хоккей пересматривают ради нюансов, так и драки.

– Самая запоминающаяся драка – с Дамиром Рыспаевым?

– Да, серьезный соперник. Мы крупно выигрывали, шли последние минуты. Думал: какой смысл ему драться? Но драка получилась интересная.

– Тяжело было справиться с ним?

– Да, крепкий парень. К слову, после той драки у меня появилось больше игрового времени в , добавилось уважения. Переломная драка по хоккейным меркам.

– Есть ли хоккеист, с которым вы бы не стали драться ни при каких условиях?

– Нет. Зависит от ситуации на льду. Если ты видишь, что человек превосходит тебя в драке, тогда схвати его, повали.

– Чувствовали, что некоторые соперники побаиваются вас на льду и избегают стыков?

– Конечно. Это чувствуется, даже если это не показывают явно.

– Какие-то комичные истории были, когда игрок предлагал драться, но соскакивал, увидев, что рядом с ним Меньшиков?

– Думаю, если игрок предлагает драться, он видит, кто перед ним. Другое дело, что некоторые провоцируют тебя, чтобы ты скинул краги, а сами не ввязываются в драку. Такое практикуется в том числе в плей-офф.

– Вы попадались на такое?

– Давно. Один раз меня спровоцировали, я ответил и получил удаление. После этого проанализировал момент, пообщался с тренером и реагировал с холодной головой. Все приходит через опыт.

Понимаешь, как действовать в таких ситуациях, не кидаешься, как молодой. Ситуация, чтобы ответить на провокацию, всегда найдется. Применить чистый силовой прием, жестко сыграть на своем пятаке, чтобы у нападающего не было желания туда приезжать, – сказал защитник .