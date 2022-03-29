Хоккеистки СКИФа в ближайшее время получат невыплаченные средства

Игроки и персонал женского хоккейного клуба в ближайшее время получат невыплаченные средства.

Ранее сообщалось, что спортсменки и сотрудники клуба не получили зарплату за январь, февраль и аванс за март.

«Министерство спорта Нижегородской области организовало проверку по данной информации. Состоялось совещание, руководство клуба заверило, что все невыплаченные средства будут доведены до игроков в ближайшее время. Задержка в выплате средств, по информации руководства клуба, связана с техническими причинами», – сообщили в пресс-службе Министерства спорта Нижегородской области.