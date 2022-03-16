«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе. У команды 7 игроков в списке травмированных

«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе.
Сегодня «Голден Найтс» проиграли «Виннипегу» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После появления форварда Джека Айкела в составе у команды 10 поражений в 14 матчах.
Отметим, что сейчас у «Вегаса» сразу 7 игроков находятся в списке травмированных. Это вратарь Робин Ленер, защитники Алек Мартинес и Брэйден Макнэбб, нападающие Марк Стоун, Райлли Смит, Маттиас Янмарк и Бретт Хауден.
Также игру с «Джетс» пропустил форвард Макс Пачиоретти.
«Голден Найтс» набрали 68 очков в 62 матчах и занимают текущее 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.