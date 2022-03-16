«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе. У команды 7 игроков в списке травмированных

«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе.

Сегодня «Голден Найтс» проиграли (3:7) в матче регулярного чемпионата .

После появления форварда в составе у команды 10 поражений в 14 матчах.

Отметим, что сейчас у сразу 7 игроков находятся в списке травмированных. Это вратарь Робин Ленер, защитники Алек Мартинес и Брэйден Макнэбб, нападающие Марк Стоун, Райлли Смит, Маттиас Янмарк и Бретт Хауден.

Также игру с «Джетс» пропустил форвард .

«Голден Найтс» набрали 68 очков в 62 матчах и занимают текущее 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.