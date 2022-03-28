Каменев о фаворите Восточной конференции: «Металлург». В финале без разницы, с кем играть»

назвал фаворитом Восточной конференции.

– Следите ли за сериями на Востоке?

– Конечно. У нас идут тренировки, матчей нет, есть время посмотреть игры, особенно вечером. Кто знает, с какой командой нам предстоит дальше играть. Стараюсь смотреть все матчи.

– Кто фаворит на Востоке, на ваш взгляд?

– «Металлург».

– Немного забегаю вперед, но не прочь были бы с ними сыграть в финале?

– В финале уже без разницы, с кем играть, – сказал нападающий ЦСКА.

В финале Западной конференции сыграет со СКА.