Каменев о фаворите Восточной конференции: «Металлург». В финале без разницы, с кем играть»

Владислав Каменев назвал «Металлург» фаворитом Восточной конференции.
– Следите ли за сериями на Востоке?
– Конечно. У нас идут тренировки, матчей нет, есть время посмотреть игры, особенно вечером. Кто знает, с какой командой нам предстоит дальше играть. Стараюсь смотреть все матчи.
– Кто фаворит на Востоке, на ваш взгляд?
– «Металлург».
– Немного забегаю вперед, но не прочь были бы с ними сыграть в финале?
– В финале уже без разницы, с кем играть, – сказал нападающий ЦСКА.
В финале Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА.