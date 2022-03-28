Сергей Федоров: «Даже немного завидую ритму и движению «Металлурга». Сумма мастерства и скорости очень высокая»

отметил качество игры и в этом плей-офф .

– Кроме ЦСКА, чей хоккей в КХЛ вам еще импонирует?

– Нравилось, как играла «Северсталь».

Очень организованная команда, которая знает, как действовать в любой ситуации. Я их весьма сложным соперником считал.

На Востоке могу выделить «Магнитку». У нее есть все шансы пройти дальше. Мобильная команда.

Там сумма мастерства и скорости очень высокая. Я даже немного завидую по-хорошему их ритму и движению, – заявил главный тренер ЦСКА.

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?