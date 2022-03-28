Сергей Федоров: «Даже немного завидую ритму и движению «Металлурга». Сумма мастерства и скорости очень высокая»

Сергей Федоров отметил качество игры «Северстали» и «Металлурга» в этом плей-офф КХЛ.
– Кроме ЦСКА, чей хоккей в КХЛ вам еще импонирует?
– Нравилось, как играла «Северсталь».
Очень организованная команда, которая знает, как действовать в любой ситуации. Я их весьма сложным соперником считал.
На Востоке могу выделить «Магнитку». У нее есть все шансы пройти дальше. Мобильная команда.
Там сумма мастерства и скорости очень высокая. Я даже немного завидую по-хорошему их ритму и движению, – заявил главный тренер ЦСКА.
Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?