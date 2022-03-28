Сергей Коньков: «Овечкин держал в уме Олимпиаду, готовился, поэтому начало сезона получилось просто феноменальным»

высказал мнение по поводу игры нападающего .

– Вы пересекались с Александром Овечкиным во времена локаута в сезоне-2012/13. Зная его лично и своими глазами видев его подход и отношение к хоккею, вы верите, что он побьет рекорд Гретцки?

– У Александра такой подход к игре, что он всегда получает от нее удовольствие. Что 10 лет назад, что в самом начале карьеры, что сейчас. Он продолжает кайфовать, радоваться каждой победе или достижениям своих партнеров и команды.

Самое главное, что сейчас он находится в хорошей физической форме. Это будет определяющим фактором в том, сколько Овечкин еще сможет выступать на таком высоком уровне.

Александр не раз говорил, что в прошлом сезоне, когда не было определенности со стартом чемпионата, ему было тяжело подготовиться именно в физическом плане. Поэтому та регулярка получилась не такой яркой, как всем нам хотелось бы.

В этом году все игроки держали в уме возможную поездку на Олимпийские игры, а поскольку это давняя мечта Саши – выиграть Олимпиаду и стать олимпийским чемпионом, то и готовился он соответствующим образом.

Он сделал самый максимум из того, что можно было сделать. Потому и начало сезона в его исполнении получилось просто феноменальным. Даже сейчас, когда Овечкин чуть сбавил обороты, он все равно остается в числе лидеров бомбардирской и снайперской гонки.

У Александра есть все: талант, мастерство, лидерские качества. Самое главное, чтобы он был в хорошей физической форме. Овечкин прекрасно знает, что нужно делать, чтобы всегда оставаться в оптимальных физических кондициях.

У него хороший тренер по физической подготовке, поэтому здесь не должно быть никаких проблем. Да, хоккей – контактный вид спорта, плюс возраст может внести определенные коррективы. Но я очень надеюсь, что на Сашу это никак не повлияет, – сказал бывший нападающий московского «Динамо».