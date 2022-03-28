Блэшилл после 2:11 от «Питтсбурга»: «Никто не был хорош. Ни тренеры, ни игроки – никто. Продолжим работать как сумасшедшие, чтобы сделать «Детройт» лучше»

прокомментировал поражение «Детройта» со счетом 2:11 от .

«Никто из нас не был достаточно хорош. Ни тренеры, ни игроки – никто.

Мы должны преодолеть это все вместе. Нам придется пройти через это вместе. Мы должны вместе найти способ выбраться.

Мы будем продолжать работать как сумасшедшие, чтобы сделать нашу хоккейную команду лучше.

Как команда мы недостаточно хороши. Всем необходимо посмотреть в зеркало и сделать так, чтобы в следующих матчах такого больше не повторилось.

В этой лиге нет права на ошибку. Если вы играете неправильно, вы будете за это платить. Мы играли неправильно.

Мы надеялись на свое нападение, и когда делали это, то становились уязвимыми в обороне. Вот что произошло», – сказал главный тренер «Детройта».

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