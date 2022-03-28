«Детройт» пропустил как минимум 10 голов за матч во второй раз за месяц. 11 шайб пропущено впервые с 1988 года

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«Детройт» пропустил как минимум 10 шайб во второй раз за последний месяц.

«Ред Уингс» крупно уступили «Питтсбургу» (2:11) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда тренера Джеффа Блэшилла во второй раз за месяц пропустила 10 шайб в свои ворота. 27 февраля «Детройт» проиграл «Торонто» (7:10).

После этого команда пропустила еще 9 шайб от «Аризоны» (2:9) в игре, которая состоялась 9 марта.

Добавим, что «Детройт» пропустил 11 голов за игру впервые с 23 февраля 1988 года, когда клуб уступил «Филадельфии» со счетом 6:11.

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