«Детройт» пропустил как минимум 10 голов за матч во второй раз за месяц. 11 шайб пропущено впервые с 1988 года

«Детройт» пропустил как минимум 10 шайб во второй раз за последний месяц.
«Ред Уингс» крупно уступили «Питтсбургу» (2:11) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Джеффа Блэшилла во второй раз за месяц пропустила 10 шайб в свои ворота. 27 февраля «Детройт» проиграл «Торонто» (7:10).
После этого команда пропустила еще 9 шайб от «Аризоны» (2:9) в игре, которая состоялась 9 марта.
Добавим, что «Детройт» пропустил 11 голов за игру впервые с 23 февраля 1988 года, когда клуб уступил «Филадельфии» со счетом 6:11.
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