Гендиректор «Динамо»: «ЦСКА был сильнее по всем компонентам. Гораздо большего ждал от ведущих игроков, они могли вытащить в большинстве»

Генеральный директор «Динамо» остался недоволен игрой лидеров команды в серии против ЦСКА.

– 0-4 от ЦСКА. Впервые в своей истории московское «Динамо» всухую проиграло серию в плей-офф .

– Статистику знаю. Интересуюсь абсолютно всем, что пишут о московском «Динамо». Вижу и понимаю мнения всех болельщиков команды.

Много говорилось о том, что после последней победы в Кубке Гагарина 2013 года наш клуб ни разу не проходил дальше второго раунда, а однажды и вовсе не попал в плей-офф.

Мое мнение – в этой серии был сильнее нас по всем компонентам. Самое главное, что соперник оказался сильнее по моральному духу и по настрою на данную серию. Перед началом второго раунда понимал, что ЦСКА много времени не играл после 4-0 в серии с «Локомотивом», в результате чего мог растерять игровой ритм.

В чемпионские сезоны московское «Динамо» очень часто выигрывало серию с таким счетом, и в те годы мы всегда очень боялись первой игры нового раунда, потому что снова нужно было входить в оптимальные кондиции.

Именно перед первым матчем у «Динамо» было больше преимуществ над соперником, потому что мы только три дня назад закончили серию с «Северсталью». За это время команда смогла отдохнуть и при этом не потерять игровой тонус.

Поэтому говорил всем коллегам, что первую игру необходимо брать обязательно. У нас были лучше кондиции, и к тому же в предыдущей серии мы проявили командный дух, сумев отыграться с 0-2. И действительно первая игра оказалась равной, и ее можно было цеплять. Впрочем, как и остальные игры.

Каждый матч в серии с ЦСКА можно было склонить в свою сторону, но постоянно чего-то не хватило. В результате – итоговые 0-4.

– В последнем матче вели с преимуществом в три шайбы, но все равно потерпели поражение.

– О последней игре сезона даже не хочется вспоминать. Шикарно начали игру, доминировали первые 10 минут, забили три гола и имели много моментов, чтобы забросить ещё одну шайбу. Вместо этого сами привезли себе проблемы, опять начались абсолютно ненужные удаления.

Все мы знали классическую формулу плей-офф, что соперник будет провоцировать, но когда игрок просто не в состоянии себя контролировать и подводит команду, уже при счете 3:4 за шесть минут до конца матча получая четырехминутное удаление, после чего мы остается ещё и втроем, о каком результате вообще можно говорить?

На какой результат можно надеяться, когда хоккеисты раз за разом получают удаления в зоне атаки? Одно дело, если бы это был частный случай, но для «Динамо» в плей-офф это было системой.

Прямо скажу, что гораздо большего ждал от наших ведущих игроков. Без проявления лидерства и незаурядных результатов невозможно добиваться успеха в плей-офф.

Ожидал от них более активной игры, и они могли вытащить команду в том же большинстве, но этот компонент в плей-офф оказался не на том уровне, который мог быть у московского , – заявил Михаил Тюркин.