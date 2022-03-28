Майоров о том, нужно ли России выйти из ИИХФ: «Воздержался бы от резких решений. Против нас принято несправедливое решение, надо бороться за свой престиж»

высказался о том, нужно ли России выйти из ИИХФ.

– У вас нет ощущения, что в связи со сменой руководства ИИХФ отношение к нашей стране ухудшилось? Независимо от нынешней политической ситуации?

– Есть такое. И для того чтобы отстаивать свои позиции, нам в ИИХФ нужен сильный представитель. Пока непонятно, насколько способен там отстаивать наши интересы.

Я сам был близко знаком со всеми этими делами. Скажу, что раньше Россия, а до нее СССР, всегда занимала в позицию лидера. Причем многолетнего и безоговорочного.

Какие бы ситуации в мире хоккея ни возникали, выход находился всегда. Но сейчас Европа грубо нарушает свои же правовые нормы в спортивном мире.

Вы посмотрите, что творится! Вот узнал, что футболисту «Спартака» Виктору Мозесу английская Премьер-лига запретила переход в «Бернли». Во главе угла – сделать что-то против России, невзирая на здравый смысл.

– Надо ли России выйти из ИИХФ, раз нас не допускают к турнирам под эгидой международной федерации хоккея?

– Нет, я бы воздержался сейчас от резких решений. Наоборот, нужно спокойно и последовательно проводить свою политику. Защищать свои интересы в правовой сфере.

Против нас было принято несправедливое решение. Не надо уходить, надо бороться за свой хоккейный престиж. Этого нам никто запретить не может, – заявил двукратный олимпийский чемпион.