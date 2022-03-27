Директор «Нефтехимика»: «Задачи заработать на продаже лидеров нет. Будем дорожить всеми успешными воспитанниками»

Теги Нефтехимик Трактор Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Александр Судницин Сергей Купцов Ансель Галимов Эдуард Гиматов Денис Вихарев Вячеслав Лещенко Марат Хайруллин Рафаэль Бикмуллин Хоккей

Директор «Нефтехимика» сообщил, что у клуба нет задачи заработать на продаже лидеров.

«С Олегом Леонтьевым у нас подписан хороший контракт, трехлетний. Мы со своей стороны все обязательства выполняем. Он со своей стороны тоже сделал все, что от него зависело. Мы довольны нашими взаимоотношениями и совместно с тренерским штабом уже выстраиваем работу на следующий сезон.

Сезон можно назвать удачным однозначно. По той простой причине, что мы его провели уверенно. Мы повысили качество нашей игры, и это отразилось и на возвращении зрителей на трибуны. Я оцениваю работу главного тренера на отлично. Игроки выложились на 100-150 процентов.

Конечно, подвели немного индивидуальные ошибки. В серии с «Трактором» мы вели в трех матчах из четырех, но, к сожалению, проиграли. Но мы довольны сезоном.

Сейчас идет работа над сохранением костяка действующей команды. Это Лещенко, Судницин, Гиматов, Галимов, Купцов. Ведем переговоры по Вихареву и Артюхину. Потом будем делать квалификационное предложение нижнекамскому парню Рафаэлю Бикмуллину. А все остальные у нас уже подписаны на будущий год.

Что касается Марата Хайруллина, у которого 35 очков по итогам всего сезона, то мы на него рассчитываем и видим его в нашем составе. Это наш капитан, наш лидер. Задачи заработать на продаже лидеров нет. Тем более когда иностранцев будет значительно меньше, либо не будет вообще. В такой ситуации тем более мы будем дорожить всеми нашими молодыми и успешными воспитанниками, как Марат.

У нас не стоит задача зарабатывать. У нас стоит задача развивать игроков. И, развиваясь, они повышают показатели клуба. У нас другая философия.

Что касается усилений на будущий сезон – работа ведется. Это и российский рынок, и мы поддерживаем отношения с зарубежными игроками. Они все мониторят ситуацию, в зависимости от геополитического положения в мире будем искать возможности привлекать легионеров. Чешских легионеров мы уже продлили. С ними подписан контракт до 2024 года. Ожидаем, что они, возможно, приедут, если международная ситуация будет нормальной», – сказал директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные