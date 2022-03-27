Директор «Нефтехимика»: «Задачи заработать на продаже лидеров нет. Будем дорожить всеми успешными воспитанниками»

Директор «Нефтехимика» сообщил, что у клуба нет задачи заработать на продаже лидеров.

«С Олегом Леонтьевым у нас подписан хороший контракт, трехлетний. Мы со своей стороны все обязательства выполняем. Он со своей стороны тоже сделал все, что от него зависело. Мы довольны нашими взаимоотношениями и совместно с тренерским штабом уже выстраиваем работу на следующий сезон.

Сезон можно назвать удачным однозначно. По той простой причине, что мы его провели уверенно. Мы повысили качество нашей игры, и это отразилось и на возвращении зрителей на трибуны. Я оцениваю работу главного тренера на отлично. Игроки выложились на 100-150 процентов.

Конечно, подвели немного индивидуальные ошибки. В серии с мы вели в трех матчах из четырех, но, к сожалению, проиграли. Но мы довольны сезоном.

Сейчас идет работа над сохранением костяка действующей команды. Это Лещенко, Судницин, Гиматов, Галимов, Купцов. Ведем переговоры по Вихареву и Артюхину. Потом будем делать квалификационное предложение нижнекамскому парню Рафаэлю Бикмуллину. А все остальные у нас уже подписаны на будущий год.

Что касается , у которого 35 очков по итогам всего сезона, то мы на него рассчитываем и видим его в нашем составе. Это наш капитан, наш лидер. Задачи заработать на продаже лидеров нет. Тем более когда иностранцев будет значительно меньше, либо не будет вообще. В такой ситуации тем более мы будем дорожить всеми нашими молодыми и успешными воспитанниками, как Марат.

У нас не стоит задача зарабатывать. У нас стоит задача развивать игроков. И, развиваясь, они повышают показатели клуба. У нас другая философия.

Что касается усилений на будущий сезон – работа ведется. Это и российский рынок, и мы поддерживаем отношения с зарубежными игроками. Они все мониторят ситуацию, в зависимости от геополитического положения в мире будем искать возможности привлекать легионеров. Чешских легионеров мы уже продлили. С ними подписан контракт до 2024 года. Ожидаем, что они, возможно, приедут, если международная ситуация будет нормальной», – сказал директор Игорь Ларионов.