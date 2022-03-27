Первый тренер Капризова: «80 набранных очков – лишь хорошая оценка его действий. Парень делает свое дело»

Андрей Лучанский оценил игру в нынешнем сезоне.

В матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ) россиянин забросил две шайбы. Теперь на его счету 80 (35+45) очков в 62 матчах сезона.

Капризов первым из россиян набрал 80 баллов в нынешнем чемпионате .

«Нынешние результаты, статистика, которую показывает Кирилл в этом сезоне НХЛ, и 80 набранных очков – это лишь хорошая оценка его действий. Парень работает, старается, отрабатывает свой контракт.

Только конец сезона покажет, сможет ли Капризов стать лучшим по набранным очкам или хотя бы попасть в тройку лучших. Надо работать в том же духе и не останавливаться. Приятно видеть, что Кирилл добивается хороших результатов. Парень делает свое дело. Молодец!» – сказал первый тренер нападающего «Миннесоты».

У Капризова – дубль в матче с «Коламбусом». Тащит «Миннесоту» и идет на клубный рекорд