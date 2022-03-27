Бержерон – 3-й игрок в истории «Бостона», проведший 1200 матчей в НХЛ

– 3-й игрок в истории «Бостона», проведший 1200 матчей в .

Капитан «Брюинс» принял участие в матче регулярного чемпионата с (6:3). Он вернулся в строй после пропуска 4 матчей из-за операции по удалению инфекции в локте.

Больше матчей за провели только (1518) и Джонни Бьюсик (1436).

В активе Бержерона сегодня результативная передача. Всего у него стало 963 (392+571) очка за карьеру.

Он идет на 4-м месте в истории «Брюинс» по очкам, уступая тем же Бурку (1506) и Бьюсику (1339), а также Филу Эспозито (1012 очков в 625 играх).