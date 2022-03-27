Бержерон – 3-й игрок в истории «Бостона», проведший 1200 матчей в НХЛ

Теги Айлендерс Бостон Патрис Бержерон НХЛ Рэй Бурк Джонни Бьюсик Хоккей

Патрис Бержерон – 3-й игрок в истории «Бостона», проведший 1200 матчей в НХЛ.

Капитан «Брюинс» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (6:3). Он вернулся в строй после пропуска 4 матчей из-за операции по удалению инфекции в локте. 

Больше матчей за «Бостон» провели только Рэй Бурк (1518) и Джонни Бьюсик (1436). 

В активе Бержерона сегодня результативная передача. Всего у него стало 963 (392+571) очка за карьеру.

Он идет на 4-м месте в истории «Брюинс» по очкам, уступая тем же Бурку (1506) и Бьюсику (1339), а также Филу Эспозито (1012 очков в 625 играх). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные