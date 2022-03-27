Годро о 9:5 с «Эдмонтоном»: «Сумасшедшая игра. Самая конкурентная битва за Альберту за мое время в «Калгари»

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Джонни Годро высказался о победе над «Эдмонтоном» со счетом 9:5. 

«Это было очень весело. Я давно в «Калгари» и скажу, что это была самая конкурентная битва за Альберту за все это время. 

Игра получилась сумасшедшей, атаки шли туда-сюда, у обеих команд было много большинства.

Приятно, что многие ребята были вознаграждены за свои усилия. Многие забили, Маркстрем помогал нам, это была хорошая командная работа», – сказал Годро. 

Годро – 4-й игрок «Калгари» в XXI веке с 5 передачами за матч. Он набрал 90 очков в 65 играх и идет 3-м в гонке бомбардиров

 

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