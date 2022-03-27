Годро – 4-й игрок «Калгари» в XXI веке с 5 передачами за матч. Он набрал 90 очков в 65 играх и идет 3-м в гонке бомбардиров

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Джонни Годро – 4-й игрок «Калгари» в XXI веке с 5 передачами за один матч. 

Нападающий «Флэймс» сделал ассистентский пента-трик в матче с «Эдмонтоном» (9:5) и был признан 1-й звездой. 

На его счету стало 90 (30+60) очков в 65 играх сезона.

Годро вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ, где отстает лишь от дуэта «Ойлерс» – Коннора Макдэвида (97 очков) и Леона Драйзайтля (94). 

Американец стал 4-м игроком «Флэймс» в XXI веке с 5 передачами за один матч. До него это удавалось Диону Фанюфу (2007 год), Шону Монахану (2018) и Мэттью Ткачаку (2022, январь). 

Рекордом клуба владеют Ги Шуинар и Гэри Сутер, сделавшие по 6 передач в одной игре (1981 и 1986 годы соответственно). 

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