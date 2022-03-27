Кузнецов вошел в топ-10 ассистентов «Вашингтона» в истории. У него 332 передачи в 584 матчах

вошел в топ-10 ассистентов в истории .

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3). Всего у нападающего их стало 332 в 584 играх в НХЛ.

В топ-10 также входят Никлас Бэкстрем (742, продолжает карьеру в команде), (626, продолжает карьеру в команде), (451, продолжает карьеру в команде), Михал Пивонька (418), Майк Гартнер (392), Дэйл Хантер (375), Калле Юханссон (361), Бенгт-Оке Густафссон (359), Петер Бондра (353).

Кузнецов вытеснил из десятки (331).

Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона»