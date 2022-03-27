Кузнецов вошел в топ-10 ассистентов «Вашингтона» в истории. У него 332 передачи в 584 матчах

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Евгений Кузнецов вошел в топ-10 ассистентов в истории «Вашингтона».

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3). Всего у нападающего их стало 332 в 584 играх в НХЛ. 

В топ-10 также входят Никлас Бэкстрем (742, продолжает карьеру в команде), Александр Овечкин (626, продолжает карьеру в команде), Джон Карлсон (451, продолжает карьеру в команде), Михал Пивонька (418), Майк Гартнер (392), Дэйл Хантер (375), Калле Юханссон (361), Бенгт-Оке Густафссон (359), Петер Бондра (353). 

Кузнецов вытеснил из десятки Скотта Стивенса (331).

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