Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона». У него 475 очков в 577 матчах

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Евгений Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона».

Россиянин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ). 

На его счету стало 475 (148+327) очков в 577 матчах, Евгений обошел Калле Юханссона (474 очка в 983 матчах). 

Кроме него, в топ-10 входят Александр Овечкин (1391, продолжает карьеру), Никлас Бэкстрем (1000, продолжает карьеру), Петер Бондра (825), Майк Гартнер (789), Михал Пивонька (599), Джон Карлсон (571, продолжает карьеру), Дэйл Хантер (556), Бенгт-Оке Густафссон (554), Майк Ридли (547). 

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