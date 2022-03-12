Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона». У него 475 очков в 577 матчах

вошел в топ-10 бомбардиров в истории .

Россиянин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

На его счету стало 475 (148+327) очков в 577 матчах, Евгений обошел Калле Юханссона (474 очка в 983 матчах).

Кроме него, в топ-10 входят (1391, продолжает карьеру), Никлас Бэкстрем (1000, продолжает карьеру), Петер Бондра (825), Майк Гартнер (789), Михал Пивонька (599), (571, продолжает карьеру), Дэйл Хантер (556), Бенгт-Оке Густафссон (554), Майк Ридли (547).