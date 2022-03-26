Ротенберг о серии с ЦСКА: «Читал аналитику в газетах. Железобетонная оборона – залог успеха в плей-офф, фундамент»

Роман Ротенберг считает, что у СКА и ЦСКА самые опытные тренерские штабы в КХЛ.

Питерский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в пятом матче и завершил серию плей-офф со счетом 4-1.

СКА встретится с ЦСКА в финале Западной конференции.

«Сегодня была самая важная игра серии, серьезно готовились. Соперник создал нам много сложностей, для нас было важно их преодолеть. Благодарю «Спартак» за серию, здорово играл. Сегодня приходилось вносить коррективы, быть гибкими. Будем дальше работать, улучшать игру.

Будем ли играть от обороны с ЦСКА? Читал аналитику в газетах. Железобетонная оборона – залог успеха в плей-офф, фундамент. Как будем играть дальше – зависит от игры. Это современный хоккей.

Под каждую игру нужно готовить отдельную тактику. Что и делал «Спартак». Нам приходилось перестраивать тактику каждую игру, они разобрали нашу тактику. Нашим игрокам пришлось менять свои подходы. Вратарь «Спартака» провел очень сильную серию.

У нас есть система во всех клубах – «СКА-Неве», . Она приносит успех. Но это не значит, что мы будем всегда играть одинаково.

Все знают, кто такой и чего он достиг в хоккее. Для меня честь сыграть против него. Думаю, у нас с самые опытные тренерские штабы в . Это вывеска всего нашего хоккея.

Почему везде счет 2:1? Тяжело ответить, но факт есть факт. Старались забить как можно больше в каждой игре. Будем стремиться к реализации моментов в серии с ЦСКА. Где-то нужно быстрее бросить, отдать передачу», – сказал главный тренер СКА.