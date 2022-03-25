Глеб Кузьмин: «Каждый матч с «Трактором» – как отдельная книга. Ничего не повторяется, все новое, где-то они нас поджимают, где-то мы их»

Глеб Кузьмин подвел итоги матча с (1:2, 2-3).

– Помимо большинства у нас и в равных составах было много моментов, надо было забивать и решать. С одним голом тяжело выиграть матч.

Конечно, обидное поражение, но ничего страшного не случилось. Забудем, проедем и идем дальше, серия продолжается в Уфе.

Каждый матч – как отдельная книга. Ничего не повторяется, все новое. Где-то они нас поджимают, где-то мы их. Игра равная, игра моментов, надо просто решать вопрос и все.

– У вас было обоюдное удаление с Телегиным. Что там произошло?

– Я ехал на скамейку, мы друг друга подрезали. Судья посчитал, что это грубость обоюдная, ничего особенного, – сказал нападающий .