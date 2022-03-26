Александр Судницин: «Нефтехимик» играл не хуже «Трактора». Сыграй я чуть удачнее, у нас были бы шансы поиграть с ними дольше»

считает, что в плей-офф «Нефтехимик» играл не хуже .

Клуб из Нижнекамска проиграл в серии с челябинцами (0-4).

– Как оценишь прошедший чемпионат для команды и для себя лично?

– В первую очередь я хочу отметить наш коллектив. Как бы там раньше ни было, но команда для меня была новая. Из нее я раньше знал совсем немного ребят. Может быть, человек 5-6 плюс совсем мальчишками знал тех же Ярика Озолина или Андрюху Чивилева. Они тогда ходили смотреть на «Нефтехимик» совсем ребятишками.

Коллектив сложился просто отличный! Думаю, вам это подтвердит любой из нашей команды, что у нас в этом сезоне была дружная семья. Все друг друга поддерживали, бились друг за друга. Я считаю, что мы показали вполне достойный результат в этом сезоне.

Конечно, от плей-офф осталось чувство недосказанности. Мы играли не хуже «Трактора». Хочу сказать прямо, что сыграй я чуть удачнее, то у нас были бы шансы сыграть с ними дольше, но сложилось так, как сложилось. Мы все сделаем правильные выводы из этого плей-офф и в следующем году станем только сильнее.

Что касается регулярки, то мы ее прошли достаточно ровно. Да, не обошлось без спадов, но ни одна команда без этого не обходится. В каждой игре мы сражались, бились. Не делили соперников на лидеров и аутсайдеров. Со всеми старались играть в свою игру. Потом была длительная пауза, связанная с Олимпиадой и обострением пандемии. Кому-то идет она на пользу, а кому-то нет. Повторюсь, я считаю, что сезон мы провели достойный, – сказал вратарь .