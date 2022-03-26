Тэйвс о «Чикаго»: «Немного обескураживает, когда меняют ключевых игроков команды»

сказал, что был обескуражен последними обменами «Чикаго».

«Стало довольно ясно, в каком направлении мы движемся как команда. И я не собираюсь лгать: было удручающе видеть, как уходят хорошие друзья, вне зависимости от того, что их ждет в будущем.

Я думаю, что команда прошла через многое в этом сезоне – как на льду, так и вне его.

Было много проблем. Сражаясь с ними, ребята выросли как команда. И когда взаимодействие, дружба и связи внутри команды крепнут, я думаю, что все хотят продолжать в том же духе.

Поэтому немного обескураживает, когда некоторых ключевых игроков меняют», – сказал капитан «Блэкхокс».

Перед дедлайном обменял вратаря Марка-Андре Флери, а также форвардов Брэндона Хэйгла и Райана Карпентера.

Контракт Тэйвса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.