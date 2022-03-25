ФХР заявила, что не просила клубы КХЛ проводить акции в поддержку армии России.

ФХР заявила, что не просила клубы проводить акции в поддержку армии России.

«Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды.

не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ИИХФ может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.

Совет по этике Международной федерации хоккея получил на рассмотрение информацию о том, что ФХР направила в клубы инструкции о проведении акций в поддержку армии России.

В конце февраля приняла решение до особого уведомления отстранить Россию от международных турниров.

Также у страны отобрали право на проведение молодежного чемпионата мира-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.